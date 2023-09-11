Минобороны показало пуск «Искандера» по командному пункту ВСУ

Министерство обороны России показало пуск крылатой ракеты оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер» Западного военного округа по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры опубликовало РИА Новости.

На видео видно, как комплекс по бездорожью выезжает из укрытия на стартовую позицию. Цель, которую нужно было поразить, является хорошо замаскированным командным пунктом, куда в одно и то же время ежедневно съезжаются высшие офицеры ВСУ, указало агентство. После непродолжительной подготовки осуществляется запуск ракеты. Затем комплекс незамедлительно уезжает со стартовой позиции.

Как рассказали в Минобороны, ВСУ постоянно пытаются выследить «Искандер». Для этого украинские военные используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), радиолокационные станции западного производства, спутниковые системы наблюдения, диверсионные группы.

«Нашим разведчикам вбрасываются данные ложных целей. Все безрезультатно», — заявили в оборонном ведомстве.

Там отметили, что российские ракетчики спокойно, уверенно и результативно продолжают выполнять свою ювелирную работу.

Ранее американский военный журнал Military Watch писал, что оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» представляет большую угрозу для НАТО.

До этого сообщалось, что Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ, входит в «Высокоточные комплексы» «Ростеха»), являющаяся в том числе разработчиком ракетного комплекса «Искандер», в 2,5 раза увеличила производство ряда изделий.

Ранее российский капитан назвал самые полезные в зоне СВО типы вооружения.