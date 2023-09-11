Артиллеристы группировки «Восток» сорвали попытку наступления ВСУ

Российскими артиллеристами группировки «Восток» была сорвана попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти в наступление на одном из участков Южно-Донецкого направления. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

По словам офицера, артиллеристы взвода гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона мотострелковой бригады под командованием капитана Андронова в ходе одного из боев сосредоточенным огнем поразили колонну вражеской техники с живой силой и тем самым сорвали попытку войск противника перейти в наступление.

В результате действий российских артиллеристов противник не смог добиться успеха на этом участке фронта. Российские войска удержали все свои позиции.

Чехов отметил, что военнослужащие группировки войск «Восток» при выполнении боевых задач проявляют мужество и профессионализм.

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