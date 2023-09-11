Начальник пресс-центра российской группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что военнослужащие группировки отразили две контратаки и две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, передает ТАСС.

«В ходе боевых действий на Купянском направлении штурмовые группы 95-й десантно-штурмовой бригады при поддержке бронетехники провели две контратаки на позиции наших войск в направлении Ковалевки», — сказал он.

По словам Зыбинского, контратаки были отражены огнем артиллерии.

«Кроме этого, мотострелки при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Петропавловки и Ольшаны», — сообщил он.

По его словам, противник во время атак и контратак потерял до двух взводов живой силы.

Начальник пресс-центра также рассказал, что в полосе обороны 6-й общевойсковой армии артиллеристы мотострелкового соединения сорвали две попытки ВСУ провести ротацию подразделений на передовых позициях в районе Синьковки.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки «Запад» поразила 152-мм гаубицу «Мста-Б», минометный расчет и пункт боепитания противника, а средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали пять украинских дронов.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять Харьков и Купянск из-за того, что Вооруженные силы страны не могут держать оборону.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко говорил, что потери ВСУ на Купянском направлении сравнимы с потерями при битве за Артемовск (украинское название — Бахмут).

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.