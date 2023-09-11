Си Цзиньпин заявил о необходимости повышения боеготовности НОАК

Глава КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости всестороннего повышения боеготовности подразделений Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает китайский новостной телеканал CGTN.

В ходе инспекции штаба 78-й армейской группы НОАК, дислоцированной на северо-востоке страны, председатель КНР призвал приложить усилия по повышению уровня боевой подготовки, усилению подготовки подразделений по ключевым и особо сложным дисциплинам и созданию новых боевых возможностей.

Си Цзиньпин заявил о важности укрепления партийного строительства и поддержания высокого уровня целостности и единства вооруженных сил страны. Кроме того, он выразил благодарность военнослужащим НОАК и войск вооруженной народной полиции за вклад в ликвидацию последствий наводнений в северных и северо-восточных регионах страны.

Ранее сообщалось, что официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь назвал ложными сообщения об аварии атомной подлодки Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Тайваньском проливе.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.