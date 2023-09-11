Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО. В результате были сбиты два украинских беспилотных аппарата самолетного типа.

По информации Гладкова, пострадавших нет.

«Фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом», — уточнил в сообщении глава региона. На месте уже работают все оперативные службы.

Накануне в Минобороны России сообщили, что средства ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью.

За день до этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на западе полуострова были сбиты два беспилотника.

8 сентября Аксенов заявлял, что в регионе был сбит дрон ВСУ. Он призывал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.