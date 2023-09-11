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В Германии заявили, что Зеленский из-за провала ВСУ должен пойти на компромисс с Россией

Вагенкнехт заявила, что Зеленскому необходимо пойти на компромисс с Россией

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Reuters

Депутат бундестага ФРГ от Левой партии Сара Вагенкнехт считает, что из-за провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) президенту Владимиру Зеленскому придется пойти на компромисс с Россией. Об этом политик заявила в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

По мнению Вагенкнехт, Зеленскому следует быть готовым к компромиссу. Несмотря на все поставки западного оружия, линия фронта почти не сдвинулась с места. Поэтому, сказала политик, Киев не может одержать победу военным путем. Необходим реализм и готовность к переговорам.

Вагенкнехт также заявила, что Берлину необходимо восстановить отношения с Москвой, так как санкции прежде всего наносят ущерб самим немцам. Она отметила, что экономика России в этом году выросла на 1,5%. Экономика же ФРГ продолжает падение. Политик назвала действия правительства ФРГ «слепыми и глупыми» и сказала, что власти ведут экономическую войну против собственной страны.

До этого депутат бундестага Сара Вагенкнехт назвала глупостью отказ Германии от газа из России.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.

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Контрнаступление Украины
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