Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Запорожской области было уничтожено два американских бронетранспортера Stryker

Рогов: в Запорожской области российские военные уничтожили два американских БТР

close
100%
C. Todd Lopez/Army News Service

Российскими военными на Ореховском направлении были уничтожены два колесных бронетранспортера Stryker американского производства. Об этом РИА Новости сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, два «хваленных» американских БТР Stryker были уничтожены на участке между селами Работино — Вербовое на Ореховском направлении. Эта бронетехника, сказал Рогов, осталась догорать в запорожских степях.

По информации, предоставленной Роговым, американские бронетранспортеры были уничтожены с помощью противотанковых управляемых ракет.

Ранее сообщалось, что глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что британские танки Challenger 2, которые были подбиты в Запорожской области, ржавеют на поле боя. Он назвал их «тяжеленными железными гробами», которые украинские военные не в состоянии вывезти с поля боя.

До этого американский журналист Джексон Хинкл рассказал о негативной реакции властей Великобритании на уничтожение поставленного Украине британского танка Challenger 2.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях