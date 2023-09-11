Российскими военными на Ореховском направлении были уничтожены два колесных бронетранспортера Stryker американского производства. Об этом РИА Новости сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, два «хваленных» американских БТР Stryker были уничтожены на участке между селами Работино — Вербовое на Ореховском направлении. Эта бронетехника, сказал Рогов, осталась догорать в запорожских степях.

По информации, предоставленной Роговым, американские бронетранспортеры были уничтожены с помощью противотанковых управляемых ракет.

Ранее сообщалось, что глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что британские танки Challenger 2, которые были подбиты в Запорожской области, ржавеют на поле боя. Он назвал их «тяжеленными железными гробами», которые украинские военные не в состоянии вывезти с поля боя.

До этого американский журналист Джексон Хинкл рассказал о негативной реакции властей Великобритании на уничтожение поставленного Украине британского танка Challenger 2.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.