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Четыре российских десантника взяли в плен 11 бойцов ВСУ

Четыре бойца ВДВ России взяли в плен 11 военных ВСУ на Запорожском направлении

Четыре бойца Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ взяли в плен 11 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Соответствующее видео с квадрокоптера было опубликовано в Telegram-канале, посвященном военнослужащим из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова.

На кадрах видно, что десантники вышли к укрытию, где находилась группа противника. Бойцы ВСУ решили не оказывать сопротивление и выйти с поднятыми руками.

Ранее бойцы 200-й бригады Южного военного округа взяли в плен восемь солдат 30-й бригады Вооруженных сил Украины после неудачной контратаки под Артемовском.

До этого сообщалось, что бойцы добровольческой бригады «Волки» в ходе изнурительных боев в районе Соледара в Донецкой народной республике взяли в плен нескольких наемников из Польши, а также украинских военнослужащих.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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