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Sohu: ни один танк в мире не захочет столкнуться с российским «Корнетом»

Издание Sohu выпустило материал о превосходстве российского «Корнета»

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Wikipedia

Сотрудник спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хонг заявил в репортаже для газеты Sohu, что российский противотанковый комплекс «Корнет» проявил особую мощь, уничтожив британский танк Challenger 2 во время спецоперации на Украине. Он отметил, что Challenger 2, который ранее считался «богом войны», «был опозорен» на поле боя российским «Корнетом». Ши Хонг напомнил, что способность «Корнета» пробивать броню уже неоднократно поражала зарубежных военных, включая китайских генералов.

Он также отметил, что Украина и Великобритания находятся в неприятной ситуации из-за этого. «Корнет» вызывает крайний интерес, так как он обладает мощным вооружением для уничтожения бронетехники. Очевидно, что даже в современном мире ни один боевой танк не захочет столкнуться с «Корнетом».

В соцсетях появились кадры с уничтоженным Challenger 2, который загорелся в районе села Работино на Запорожском направлении. По данным газеты The Guardian, это первый случай уничтожения Challenger 2 за почти 30 лет его нахождения на вооружении. Глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские войска при помощи комплекса «Корнет» подбили второй по счету танк Challenger 2 на Запорожском направлении.

Западные страны продолжают поставки вооружений и военной техники Украине, утверждая, что она должна победить Россию на поле боя, говорится в материале. Однако Москва заявляет, что западная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для Российской армии, пишет Ши Хонг.

Ранее СИПРИ сообщило о сокращении оборонного экспорта РФ на треть.

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