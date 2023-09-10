В «Моссаде» встревожились возможностью поставок оружия РФ Ирану

Глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа заявил, что возможные поставки современных российских вооружений Ирану могут поставить под угрозу безопасность Израиля. Заявление было сделано им на Международной контртеррористической конференции Университета Райхмана, передает The Jerusalem Post.

Барнеа отметил, что с октября 2023 года доступ Ирана к международному рынку вооружений будет облегчен из-за окончания срока действия эмбарго ООН на поставки вооружений Тегерану. Сейчас из-за действия эмбарго для закупки вооружений Иран, по словам Барнеа, пользуется услугами третьих лиц.

«Первый фактор, питающий раздутое эго Ирана, — это помощь, которую он оказывает России посредством продажи БПЛА. <..> Мы обеспокоены тем, что русские выполнят требования Ирана о поставках ему оружия и сырья, которые поставят Израиль под угрозу», — заявил глава «Моссада».

По словам руководителя израильской разведки, только в 2023 году «Моссад» предотвратил 27 терактов, подготовку которых вел Иран. И чтобы «защитить Израиль от нападений и угроз со стороны Ирана» Тель-Авив готов устранять иранских чиновников «в самом сердце страны».

До этого разведка Ирана обвинила «Моссад» в подготовке диверсии на объектах Минобороны.

Ранее в Иране организовали регулярные патрули для слежки за ношением хиджаба.