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Названа возможная дата прибытия F-16 на Украину

WSJ: Киев может получить истребители четвертого поколения F-16 в феврале 2024-го

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Ints Kalnins/Reuters

Украина может получить американские истребители четвертого поколения F-16 в феврале 2024 года. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на украинских и американских чиновников.

«Украинские официальные лица теперь полагают, что, поскольку США начнут обучение пилотов, как ожидается, в этом или следующем месяце, несколько украинских летчиков-истребителей могут быть готовы к отправке уже в феврале», — пишет издание.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Отмечается, что представители США гораздо сдержаннее в оценках и считают, что украинцы не будут готовы к боевым полетам на F-16, по крайней мере, до середины 2024 года, а, возможно, и намного дольше. Это связывают с необходимостью обеспечить поставки ремонтной техники и другого вспомогательного оборудования для обеспечения возможности использования F-16 в боевых условиях на Украине, а также длительным сроком обучения управлению истребителями.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для господства в воздухе стране нужно около 160 истребителей F-16.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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Операция на Украине
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