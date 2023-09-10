Анкара и Вашингтон обсудили поставки истребителей F-16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 заявил, что обсудил со своим американским коллегой Джо Байденом поставки истребителей F-16 в Турцию. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Эрдогана, встреча прошла в неформальной обстановке.

«К сожалению, по вопросу F-16 есть связка со Швецией (процесс членства Швеции в НАТО. — «Газета.Ru»). Такой подход нас серьезно расстраивает. Когда так говорят, у меня есть что ответить. Вы связываете все с конгрессом, у меня тоже есть свой конгресс. Мой конгресс — это Великое национальное собрание Турции (парламент), и я не могу сказать «да» [членству Швеции в НАТО] до тех пор, пока подобное решение не будет принято Великим национальным собранием Турции», — подчеркнул Эрдоган.

В июле 2022 года палата представителей конгресса США запретила администрации американского президента продавать Турции истребители F-16 до тех пор, пока турецкие военные нарушаю воздушное пространство Греции.

До этого радиостанция Radio Romania International сообщала, что США планируют разместить в Румынии истребители F-16.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.