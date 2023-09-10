В Белгородской области предотвратили атаку украинского беспилотника

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку атаковать территорию Белгородской области при помощи беспилотника. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

В заявлении указано, что 10 сентября около 14:00 (совпадает с мск) в небе над регионом был замечен украинский дрон. По данным ведомства, ВСУ планировали совершить террористическую атаку при помощи БПЛА самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен», — говорится в сообщении.

При этом информация о том, в каком именно районе Белгородской области произошел инцидент, к текущему моменту не поступала.

Днем в этот же день администрация Орловской области сообщила о попытке украинского беспилотника атаковать село Сомово. Согласно заявлению местного правительства, дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и затем обезврежен. Никто из местных жителей не пострадал, уточнили в правительстве региона.

Незадолго до этого военное ведомство РФ заявило о ликвидации украинского БПЛА в воздушном пространстве Брянской области. Целью беспилотника самолетного типа было совершение диверсии, при этом другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее украинские дроны атаковал избирательный участок, расположенный в Запорожской области.