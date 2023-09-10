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Российские военные рассказали о потерях ВСУ на одном из направлений

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 80 военных на Запорожском направлении

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

На Запорожском направлении при активных действиях подразделений российской группировки войск за сутки удалось отразить шесть атак штурмовых групп со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

Известно, что военные России отразили шесть атак штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино.

«Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, севернее Работино и северо-западнее Вербовое Запорожской области», — добавили в МО.

Всего на данном направлении российские военные уничтожили до 80 бойцов ВСУ.

Также в рамках спецоперации ВС РФ уничтожили две боевые бронированные машины и два пикапа.

Кроме того, во время контрбатарейной борьбы поражены были самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубицы: М198, М119 и М777 производства Соединенных Штатов, заключили в военном ведомстве РФ.

До этого стало известно, что ВСУ 80 раз за сутки обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались российским войскам.

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