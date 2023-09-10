Российские военные рассказали о потерях ВСУ на одном из направлений

На Запорожском направлении при активных действиях подразделений российской группировки войск за сутки удалось отразить шесть атак штурмовых групп со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

Известно, что военные России отразили шесть атак штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино.

«Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, севернее Работино и северо-западнее Вербовое Запорожской области», — добавили в МО.

Всего на данном направлении российские военные уничтожили до 80 бойцов ВСУ.

Также в рамках спецоперации ВС РФ уничтожили две боевые бронированные машины и два пикапа.

Кроме того, во время контрбатарейной борьбы поражены были самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубицы: М198, М119 и М777 производства Соединенных Штатов, заключили в военном ведомстве РФ.

До этого стало известно, что ВСУ 80 раз за сутки обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались российским войскам.