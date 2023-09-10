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Стало известно, сколько прилетов от ВСУ было зафиксировано в Белгородской области за сутки

Гладков: за сутки ВСУ атаковали Белгородскую область более 50 раз

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Reuters

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за сутки в регионе было зафиксировано более 50 прилетов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, атаки совершались с помощью артиллерии, минометов и беспилотников.

«В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Середа — установлен один прилет. <…> В результате прямого попадания снаряда одно частное домовладение полностью разрушено», — поделился Гладков.

Он добавил, что еще два домовладения были повреждены в Грайворонском городском округе. По окраине села Сподарюшино было выпущено девять минометных снарядов, в двух домовладениях были выбиты окна, повреждена крыша и забор.

До этого Гладков сообщал, что село Староселье осталось без света после обстрела ВСУ из-за повреждения линии электропередачи.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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