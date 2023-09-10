Экс-разведчик США назвал сроки существования НАТО

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в ходе конференции Института Шиллера предрек распад НАТО через 5-10 лет, сообщает РИА Новости.

По словам бывшего разведчика, сегодня Организация Североатлантического договора является просто инструментом распространения влияния США, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, а это не имеет никакого отношения к безопасности на европейском континенте.

Риттер подчеркнул, что США и Канаду мало волнует благополучие европейских членов альянса. В 2002 году США перед вторжением в Ирак создали «точку разлома» в Европе.

«Мы уже создали точку разлома в Европе, сказав, что есть те, кто с нами, и те, кто против нас. Мы создали это разделение, и оно существует и сегодня <...> Представление о том, что НАТО просуществует еще 75 лет, смехотворно. НАТО еще повезет, если альянс просуществует еще пять, максимум 10 лет», — резюмировал Риттер.

До этого Риттер говорил, что президент РФ Владимир Путин переживет любого американского президента и добьется победы в конфликте на Украине.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.