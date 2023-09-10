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Украинские военные могли раскрыть секрет, разместив видео с танком Leopard 2

FR: ВСУ показали уязвимость танка Leopard 2, опубликовав видео в общий доступ

Военные силы Украины могли выдать России одно из слабых мест немецких танков Leopard 2, разместив видео с установленной на них динамической защитой. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Rundschau.

«Украинские солдаты модифицировали свои основные боевые танки Leopard 2 против российских противотанковых ракет. Однако тем самым они выдали Москве конфиденциальную информацию», — отметили в немецкой газете.

Утверждается, что в ролике, загруженном украинским военным ведомством, наглядно видно уязвимость Leopard 2».

Согласно данным FR, украинцы могли установить динамическую защиту между корпусом и башней танка с целью защиты от российских противотанковых ракет.

«Реактивная броня нужна для защиты бронетехники от огня с помощью встречного взрыва», — добавили в СМИ.

Стало известно, что украинские Вооруженные силы прикрепляли контейнеры со взрывчаткой к композитной броне корпуса Leopard 2.

До этого в FT утверждали, что Запад считает более выгодным поставлять Украине устаревшие Leopard 1.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

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