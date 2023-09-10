Военные силы Украины могли выдать России одно из слабых мест немецких танков Leopard 2, разместив видео с установленной на них динамической защитой. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Rundschau.
«Украинские солдаты модифицировали свои основные боевые танки Leopard 2 против российских противотанковых ракет. Однако тем самым они выдали Москве конфиденциальную информацию», — отметили в немецкой газете.
Утверждается, что в ролике, загруженном украинским военным ведомством, наглядно видно уязвимость Leopard 2».
Согласно данным FR, украинцы могли установить динамическую защиту между корпусом и башней танка с целью защиты от российских противотанковых ракет.
«Реактивная броня нужна для защиты бронетехники от огня с помощью встречного взрыва», — добавили в СМИ.
Стало известно, что украинские Вооруженные силы прикрепляли контейнеры со взрывчаткой к композитной броне корпуса Leopard 2.
До этого в FT утверждали, что Запад считает более выгодным поставлять Украине устаревшие Leopard 1.
Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.