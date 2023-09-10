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США заявили, что пока не готовы объявить о поставке Украине ракет ATACMS

Белый дом не исключил поставки ракет ATACMS Киеву, но пока США к этому не готовы

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U.S. Army

Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер на брифинге для журналистов заявил, что американская администрация США не исключает начала поставок ракет ATACMS Вооруженным силам Украине (ВСУ), но пока не готова объявить о таком шаге, передает ТАСС.

«Нам нечего объявить о решениях относительно новых средств, но мы ничего не исключаем», — сказал он.

По словам Файнера, Соединенные Штаты намерены обеспечивать Украину вооружениями, которые «позволят добиваться успеха на поле боя».

До этого бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус в интервью британской газете The Telegraph заявлял, что Вашингтону необходимо поставить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS и ускорить поставку истребителей F-16.

6 сентября глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS и средств противовоздушной обороны.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киева.

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