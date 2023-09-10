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В США заявили о негативной реакции британских властей на уничтожение танка Challenger

Журналист Хинкл: британским властям не понравилось уничтожение танка Challenger

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DefenceHQ/Twitter

Американский журналист Джексон Хинкл в эфире своего YouTube-канала рассказал о негативной реакции властей Великобритании на уничтожение поставленного Украине британского танка Challenger 2.

«Не думаю, что Великобритании понравился тот факт, что Россия вывела из строя эти танки», — сказал он.

При этом журналист отметил, что британские власти отказываются поставлять Украине новые Challenger 2 взамен подбитых, так как Лондоном было передано уже 14 таких танков, возможно, Британия сама испытывают дефицит подобной техники.

Хинкл подчеркнул, что уничтожение оружия западных стран российской артиллерией — это очень плохой маркетинг для британских танков, немецких Leopard и других военных систем НАТО, также это является «отличной рекламой российского оружия».

До этого издание Millitary Watch Magazine сообщало, что США могут перенести запланированную дату поставок танков Abrams на Украину, так как Киев теряет даже «значительно более живучую» технику.

По информации Министерства обороны России, с начала контрнаступления Украины уничтожено 7,6 тыс. единиц вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе танки Leopard и БМП Bradley, а в Запорожской области сообщили о ликвидации двух британских танков Challenger 2.

Ранее сообщалось, что для обучения украинских военных в Дании используют танки из музеев.

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