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В США проведут испытания дрона LongShot с ракетами «воздух-воздух»

Испытания дрона LongShot с ракетами «воздух-воздух» состоятся в США в декабре

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LongShot/DARPA

Американская компания General Atomics в декабре 2023 года начнет летные испытания нового беспилотника LongShot, способного нести ракеты класса «воздух-воздух». Об этом сообщил интернет-портал Breaking Defense.

В материале указано, что Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США еще в июне подписало с предприятием контракт на проведение третьей фазы разработки летательного аппарата. По данным издания, программа может обойтись ведомству в $94 млн.

При этом General Atomics планирует впервые представить свой БПЛА публике на предстоящей конференции Ассоциации воздушно-космических сил страны. Как рассказал представитель компании Марк Бринкли, в процессе создания LongShot разработчики уделили особое внимание увеличению дальности поражения.

«Концепция направлена на <...> повышение эффективности современных истребителей четвертого поколения и ракет класса «воздух-воздух», — добавил специалист.

Он подчеркнул, что в ходе первых летных испытаний планируется проверить ключевые характеристики системы управления беспилотника. На основании полученных результатов создатели дрона заложат основы для будущих тестов, резюмировал Бринкли.

Ранее стало известно о проведении наземных испытаний американского беспилотника Gambit, разрабатываемого в рамках программы LongShot.

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