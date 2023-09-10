Российские военные нанесли удар по штурмовикам «Азова»*

Авиация и артиллерия ВС России нанесли огневое поражение по штурмовым группам украинской бригады «Азов» (организация запрещена в России) в районе Серебрянского лесничества. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«В районе Серебрянского лесничества <…> нанесено огневое поражение по штурмовым группам 12-й бригады специального назначения «Азов», — сказал Савчук.

Он уточнил, что на Краснолиманском направлении в районе Торского выступа подразделения группировки «Центр» отразили три попытки атак 63-й мехбригады ВСУ.

Кроме того, авиация нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районах Червоной Дибровы и Серебрянки. Украинская армия лишилась боевой бронемашины и пикапа. Российские силы ПВО также сбили беспилотник.

10 сентября стало известно, что ВС России нанесла серьезное поражение живой силе ВСУ в ДНР. Например, в зону атаки попал склад боеприпасов, а также пункты временной дислокации подразделений двух бригад ВСУ.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.