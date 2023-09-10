Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВС России нанесла серьезное поражение живой силе ВСУ в ДНР

Авиация группировки войск «Юг» поразила живую силу ВСУ в ДНР

close
100%
Пресс-служба Минобороны РФ

Авиация группировки войск «Юг» поразила живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах восьми населенных пунктов ДНР. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.

«Штурмовой и армейской авиацией Южной группировки войск нанесено поражение живой силе подразделений ВСУ в Спорном, Веселом, Белогоровке, Андреевке, Богдановке, Клещеевке, Майорском, Красногоровке», — отметил он.

По словам Минесашвили, в зону атаки попал склад боеприпасов, а также пункты временной дислокации подразделений 54-й механизированной и 45-й артиллерийской бригад ВСУ. Кроме того, российские бойцы уничтожили радиолокационную станцию П-18, два пункта управления беспилотниками, склад с топливом, командно-наблюдательный пункт и блиндажи. Под обстрел попали и два пикапа с украинскими солдатами.

ВСУ потеряли САУ Crab, два орудия М777, орудие М-119, станцию контрбатарейной борьбы, гаубицы Д-20 и Д-30.

Накануне Military Watch Magazine отметил успехи ВС РФ в уничтожении западной техники на Украине.

Ранее Шойгу прокомментировал использование кассетных боеприпасов на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях