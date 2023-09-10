ВС России нанесла серьезное поражение живой силе ВСУ в ДНР

Авиация группировки войск «Юг» поразила живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах восьми населенных пунктов ДНР. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.

«Штурмовой и армейской авиацией Южной группировки войск нанесено поражение живой силе подразделений ВСУ в Спорном, Веселом, Белогоровке, Андреевке, Богдановке, Клещеевке, Майорском, Красногоровке», — отметил он.

По словам Минесашвили, в зону атаки попал склад боеприпасов, а также пункты временной дислокации подразделений 54-й механизированной и 45-й артиллерийской бригад ВСУ. Кроме того, российские бойцы уничтожили радиолокационную станцию П-18, два пункта управления беспилотниками, склад с топливом, командно-наблюдательный пункт и блиндажи. Под обстрел попали и два пикапа с украинскими солдатами.

ВСУ потеряли САУ Crab, два орудия М777, орудие М-119, станцию контрбатарейной борьбы, гаубицы Д-20 и Д-30.

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