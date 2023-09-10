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На Украине предлагают отменить термин «ограниченно годный к военной службе»

Украинский омбудсмен Лубинец предложил призвать в армию всех ограниченно годных

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец захотел призвать в армию всех ограниченно годных украинских мужчин, сообщает ТАСС.

«Гражданин Украины должен либо быть пригоден к исполнению военной службы, либо непригоден. Это требует урегулирования. Этот вопрос был отдельно заслушан на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в присутствии президента и членов СНБО, я там делал доклад. Решение такое, что нужно убрать это «ограниченно пригодный», — заявил Лубинец.

Лубинец пообещал, что людей с серьезными проблемами со здоровьем будут направлять на тыловые должности, но не на передовую.

Ранее на Украине раскрыли подробности об ограничении выезда женщин. Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и представитель президента Украины в парламенте Федор Вениславский утверждает, что выезд из страны будет запрещен только мобилизованным женщинам-медикам.

Ранее экс-депутат Рады уличил Киев в планах начать призыв женщин в ВСУ.

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