На востоке Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в восточных областях Украины. Об этом сообщил официальный ресурс оповещения населения.

Сирены включились в Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях. Кроме того, в «красную зону» на карте тревог попали подконтрольные Киеву районы ДНР и Запорожья.

Не менее шести взрывов прозвучало в Киеве в ночь на 10 сентября. Очевидцы сообщили о работе ПВО в северных районах города.

До этого стало известно, что в в воздушном пространстве Киевской области «зафиксированы цели».

Украинские СМИ написали, что поздно вечером в субботу, 9 сентября, взрывы прогремели в Сумской и Черниговской областях.

Также воздушную тревогу объявили в нескольких регионах страны.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.