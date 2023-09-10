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Очевидцы сообщили о взрывах в Киеве

ТАСС: в Киеве прогремело не менее шести взрывов

Не менее шести взрывов прозвучало в Киеве в ночь на 10 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

«В течение 40 минут раздалось не менее шести взрывов», — уточнили они.

По данным жителей столицы Украины, слышна работа ПВО в северных районах города.

10 сентября стало известно, что в Киевской области вновь начала работать система ПВО. По информации Telegram-канала властей региона, в воздушном пространстве «зафиксированы цели».

Портал ТСН.ua написал, что поздно вечером в субботу, 9 сентября, взрывы прогремели в Сумской и Черниговской областях Украины.

До этого сирены включились в нескольких регионах страны.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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