В Киевской области вновь заработала система ПВО

Система противовоздушной обороны сработала в Киевской области. Об этом сообщили в Telegram-канале властей региона.

«Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы цели, по ним работает ПВО», — уточнили в сообщении.

Сирены включились также в Житомирской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях Украины. Поздно вечером 9 сентября в двух регионах страны объявили воздушную тревогу.

По данным портала ТСН.ua («Телевизионная служба новостей»), взрывы прогремели в Сумской и Черниговской областях Украины. Подробности происшествия в публикации не привели.

Накануне в Кривом Роге взрыв разрушил здание полиции.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.