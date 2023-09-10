Шойгу обратился к российским танкистам

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу назвал российских танкистов бойцами с несгибаемым настроем, сообщает ТАСС.

«Достойно продолжает ратные традиции предшественников нынешнее поколение защитников Отечества. Высокой оценки заслуживают действия экипажей боевых машин в ходе проведения специальной военной операции. Они демонстрируют на передовой несгибаемый боевой настрой и настойчивость в достижении поставленных целей. Благодарю вас за честное исполнение воинского долга и верность военной присяге», — обратился Шойгу.

Важным дополнением к боевому мужеству российских танкистов Шойгу считает вклад коллективов оборонных предприятий.

Ежегодно второе воскресенье сентября в России отмечается как День танкиста.

Ранее наводчику танка «Алеша» подарили табун лошадей и земельный участок в Якутии.

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