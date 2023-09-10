ВСУ 80 раз за сутки обстреляли населенные пункты ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 80 раз обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР), выпустив 225 снарядов. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 80 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Выпустили 225 единиц различных боеприпасов», — уточняется в сообщении.

В результате обстрелов два мирных жителя получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще пять жителей нуждались в медицинской помощи из-за ранений. В результате обстрелов повреждены шесть домов в Донецке и четыре объекта инфраструктуры.

5 сентября мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о еще одном поврежденном детском саду в городе после обстрела ВСУ. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявило об обстрелах ВСУ снарядами калибром 155 мм Куйбышевского района города.

Ранее украинская армия обстреляла участковую избирательную комиссию в Запорожской области.