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ВСУ 80 раз за сутки обстреляли населенные пункты ДНР

СЦКК: ВСУ за сутки выпустили 225 снарядов по ДНР

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РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 80 раз обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР), выпустив 225 снарядов. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 80 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Выпустили 225 единиц различных боеприпасов», — уточняется в сообщении.

В результате обстрелов два мирных жителя получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще пять жителей нуждались в медицинской помощи из-за ранений. В результате обстрелов повреждены шесть домов в Донецке и четыре объекта инфраструктуры.

5 сентября мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о еще одном поврежденном детском саду в городе после обстрела ВСУ. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявило об обстрелах ВСУ снарядами калибром 155 мм Куйбышевского района города.

Ранее украинская армия обстреляла участковую избирательную комиссию в Запорожской области.

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