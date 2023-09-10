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Взрывы прогремели в Сумской и Черниговской областях Украины

ТСН.ua сообщила о взрывах в Сумской и Черниговской областях

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gorod.cn.ua

Взрывы прогремели в Сумской и Черниговской областях Украины. Об этом сообщил портал ТСН.ua («Телевизионная служба новостей»).

«Каналы мониторинга сообщают о сильных взрывах в Черниговской области», — уточнило издание.

Кроме того, поступила информация о звуках взрывов в Сумской области. Подробности происшествия в публикации не приводятся.

В данный момент в Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает официальный ресурс оповещения населения. Поздно вечером 9 сентября сначала в двух регионах Украины зазвучали сирены. В красную зону на карте тревог попали Сумская и Черниговская области.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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