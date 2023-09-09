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Военный журнал отметил успехи ВС РФ в уничтожении западной техники на Украине

Military Watch Magazine: российские войска прожигают броню западной техники

Российские военные уничтожили на Украине такое большое количество западной бронетехники, что в США и Европе стали задумываться о ее эффективности, пишет портал Military Watch Magazine.

«Западные бронемашины на Украине выходят из строя с такой скоростью, что приходится задумываться об увеличении поставок. Однако их эффективность на практике оказалась под большим вопросом», — пишут авторы статьи.

В публикации говорится, что российские военные успешно прожигают броню западной техники даже недорогими отечественными противотанковыми установками типа «Корнет».

Журналисты уверены, что в Вашингтоне опасались отправлять на Украину M1A1 Abrams, так как боялись массовых потерь этих машин в боях, что могут нанести удар по имиджу американского военно-промышленного комплекса.

До этого военный эксперт Алексей Леонков заявлял, что в условиях боев высокой интенсивности на Украине американские танки Abrams M1A1 могут столкнуться с серьезными трудностями.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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