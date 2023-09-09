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В Крыму сбили два украинских беспилотника

Глава Крыма Аксенов сообщил о двух сбитых беспилотниках ВСУ на западе республики

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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram-канале, что на западе полуострова были сбиты два беспилотника.

«Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма. Прошу доверять только официальным источникам информации», — сказано в сообщении Аксенова.

До этого глава Крыма сообщал о сбитом украинском беспилотнике в северо-западном районе полуострова.

8 сентября Аксенов заявлял, что в регионе был сбит дрон ВСУ. Он призывал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

До этого Аксенов информировал о предотвращении в Крыму теракта на железной дороге, который готовился по заданию украинских спецслужб. Он уточнял, что обеспечению безопасности объектов транспортной инфраструктуры уделяется повышенное внимание.

Днем 9 сентября Министерство обороны Российской Федерации сообщало, что Вооруженные силы России отразили атаку трех безэкипажных полупогружных катеров украинских войск на Крымский мост.

До этого Минобороны сообщало, что 1 сентября в 23:15 Киев предпринял очередную попытку террористического удара по Крымскому мосту с помощью полупогружного безэкипажного катера.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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