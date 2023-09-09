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Нестандартные минные поля стали препятствием для наступления ВСУ

BI: проблемой для контрнаступления ВСУ стали нестандартные минные поля ВС России

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Александр Павлюк/Telegram

Проблемой для наступления Украины стали нестандартные минные поля, которые создают российские военные, пишет Business Insider.

«Российские минные поля, особенно те, которые прикрываются средствами непрямого огня, такими как минометы и артиллерия, или авиационными ударами, такими как с боевых вертолетов, на протяжении всего контрнаступления остаются постоянной проблемой для Украины», — пишут авторы статьи.

В публикации говорится, что минные поля стали «нестандартными» в плане их размеров и расположения на земле. В результате тактика Украины по их разминированию потеряла эффективность.

До этого газета The Washington Post писала, что перед началом контрнаступления Украины Российская армия выстроила мощнейшую оборону.

Также обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс написал о том, что оборонительная тактика Вооруженных сил РФ с применением большого количества мин на передовой сорвала планы Киева во время контрнаступления.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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