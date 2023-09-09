Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Крыму сообщили о сбитом беспилотнике ВСУ

Аксенов: в северо-западном районе Крыма силами ПВО сбит украинский БПЛА

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

В северо-западном районе Крыма средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Сергей Аксенов.

«В северо-западном районе Крыма силами ПВО сбит вражеский БПЛА. Прошу сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации», — сказано в сообщении.

Накануне Аксенов заявлял, что в регионе сбили украинский беспилотный летательный аппарат. Глава региона призывал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

До этого глава Крыма говорил, что в Крыму предотвратили теракт на железной дороге, который готовился по заданию украинских спецслужб. Он отметил, что обеспечению безопасности объектов транспортной инфраструктуры уделяется повышенное внимание.

2 сентября Министерство обороны России сообщало о ликвидации третьего за ночь надводного беспилотника при попытке атаки на Крымский полуостров.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях