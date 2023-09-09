В Крыму сообщили о сбитом беспилотнике ВСУ

В северо-западном районе Крыма средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Сергей Аксенов.

«В северо-западном районе Крыма силами ПВО сбит вражеский БПЛА. Прошу сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации», — сказано в сообщении.

Накануне Аксенов заявлял, что в регионе сбили украинский беспилотный летательный аппарат. Глава региона призывал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

До этого глава Крыма говорил, что в Крыму предотвратили теракт на железной дороге, который готовился по заданию украинских спецслужб. Он отметил, что обеспечению безопасности объектов транспортной инфраструктуры уделяется повышенное внимание.

2 сентября Министерство обороны России сообщало о ликвидации третьего за ночь надводного беспилотника при попытке атаки на Крымский полуостров.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.