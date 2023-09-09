Государства Запада хотят минимизировать результаты победы России на Украине. Об этом заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью Sputnik.

«На Западе возникла новая реальность, поскольку все поняли, что не могут достичь своих целей и задач на Украине. Теперь перед ними стоит дилемма, как смягчить последствия неминуемого поражения», — сказал он.

Риттер считает, что в случае остановки конфликта в настоящее время, можно примерно представить, какими будут украинские границы. В противном случае вопрос о существовании этой страны в нынешних рубежах будет неизвестнен.

Также он отметил, что в НАТО недооценивали Россию, когда готовили украинское контрнаступление, считая ВС РФ слабой. Однако правильно выстроенная российская оборона спустила членов альянса с небес.

9 сентября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что США не говорят правду и лгут о контрнаступлении Вооруженных сил Украины. По его словам, бои за Бахмут (украинское название Артемовска) были последней большей битвой между сторонами конфликта, «но они не понимают российскую оборонительную тактику».

Накануне американский телеканал CNN выпустил материал, в котором говорится, что времени для предполагаемых успехов Украины в ходе контрнаступления осталось немного из-за приближающейся осени.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.