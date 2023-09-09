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В КНДР показали замаскированную военную технику

КНДР на параде показали РСЗО, замаскированные под грузовики с цементом

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Red Star TV

В ходе парада в Пхеньяне по случаю 75-летия основания КНДР были показаны мобильные установки реактивной артиллерии, замаскированные под грузовики с цементом, сообщает агентство «Рёнхап», ссылаясь на запись торжественного марша.

Отмечается, что ведущую роль в параде играла не регулярная армия, а бойцы Рабоче-крестьянского красного ополчения (РККО). Это повлияло на специфику участвовавшей техники — демонстрировалась адаптированная под военные цели техника, изначально предназначенная для экономических и производственных нужд.

Например, были показаны мобильные установки реактивной системы залпового огня (РСЗО), замаскированные под грузовики, перевозящие цемент. Некоторые установки были встроены в грузовики с надписью «Родниковая вода горы Рёнаксан».

9 сентября пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин поздравил северокорейского лидера Ким Чен Ына с 75-летием образования Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

Ранее Путин прокомментировал наращивание отношений РФ и КНДР.

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