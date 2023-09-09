Иран разработает новое поколение гиперзвуковых ракет

В Иране будут разрабатывать новое поколение гиперзвуковых баллистических ракет. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием КСИР Аббас Нилфорушан, передает Tasnim.

«Разрабатывается новое поколение гиперзвуковых баллистических ракет… Сегодня мы стремимся улучшить качество и возможности наших ракет дальностью полета в 2 тысячи километров, как, например, гиперзвуковая ракета «Фаттах», которую мы ранее представили», — сказал он.

3 сентября главнокомандующий военно-морских сил Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани заявлял, что эсминец Damavand 2, который скоро войдет в состав ВМС, будет оснащен гиперзвуковыми ракетами.

До этого верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи говорил, что западные страны пытаются создать помехи для Ирана по пути развития атомной программы республики. По его словам, эта отрасль является ключом к значительному прогрессу страны. Как указал верховный лидер Ирана, западные государства сами прекрасно осознают нежелание Тегерана двигаться по пути создания ядерного оружия. Он также добавил, что, в частности, это уже признавала американская разведка.

Ранее сообщалось, что США направят в Южную Корею подлодку с ядерным оружием.