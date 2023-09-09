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На Украине начали искать дезертиров

«Страна.ua»: в Киеве и области начали массово искать дезертиров

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Массовая проверка людей и транспорта с перекрыванием районов стартовала в Киеве и Киевской области, задача рейдов состоит в обнаружении дезертиров, заявил источник в украинском МВД. Об этом сообщает «Страна.ua».

Планируется, что подобные проверки будут идти по всей стране.

«С сегодняшнего дня по 16 сентября военная служба правопорядка совместно с министерством внутренних дел будут проводить по Киеву и Киевской области массовую проверку людей и транспорта», — пояснил источник СМИ.

Ожидается, что правоохранители станут проверять целые районы, инспекции коснутся не только военных, но и гражданских.

«Цель таких мероприятий — выявление дезертиров и незарегистрированного оружия или боеприпасов», — уточнил собеседник издания.

Кроме того, проверки будут проводить по месту жительства.

До этого стало известно, что на Украине намерены лишить отсрочки от мобилизации свыше 180 тыс. мужчин. В тексте пояснительной записки к законопроекту говорится, что в прошлом году в учебные заведения поступил 106 771 мужчина, получающий «уровень образования, который равнозначен или ниже, чем полученный уровень предыдущего образования».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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