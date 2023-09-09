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В США заявили о давлении Киева на соседние страны для вербовки украинских беженцев для ВСУ

Полковник Макгрегор: Киев готов искать беженцев для отправки их на фронт

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Sergei Grits/AP

Киев готов искать украинских беженцев в других странах, чтобы потом отправлять их на фронт, заявил в интервью немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, цитирует РИА Новости.

По его словам, на Западной Украине действуют отряды вербовщиков, которые пытаются «поймать кого-нибудь, кто хоть как-то может держать оружие». Киев в отчаянии давит на Польшу, чтобы украинским властям позволили отправлять туда своих людей и задерживать украинцев, сбежавших в эту страну, утверждает Макгрегор.

Экс-советник главы Пентагона также заявил, что пока США и союзники продолжают отправлять Украине оружие, киевское руководство будет находить людей, которым их вооружит.

«До тех пор, пока никого не останется, — кажется, именно такой план у киевского режима», — подчеркнул Макгрегор.

Как заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, в ВСУ ощущается нехватка людских ресурсов и армия несет значительные потери — это вызывает «истерику» у президента страны Владимира Зеленского.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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