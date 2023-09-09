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В Белгородской области рассказали о последствиях обстрела ВСУ

Губернатор Гладков: село Староселье осталось без света после обстрела ВСУ

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Окраина населенного пункта Староселье в Белгородской области оказалась под обстрелом со стороны украинских бойцов, нанесены повреждения линии электропередачи. Об этом сообщается в Telegram-канале белгородского губернатора Вячеслава Гладкова.

«Под обстрел ВСУ попала окраина села Староселье Краснояружского района. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты села Теребрено», — пояснил Гладков.

Как добавил глава региона, в настоящий момент аварийные бригады занимаются устранением последствий обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

Сроки возобновления работы энергоснабжения в белгородском селе пока не приводятся.

До этого Гладков сообщил о повторном обстреле села в Белгородской области со стороны ВСУ.

Также два села в Белгородской области оставались без электричества из-за обстрела ВСУ.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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Обстрелы Белгородской области
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