Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Силы РФ предотвратили атаку ВСУ на Крымский мост

Корабли ЧФ уничтожили три украинских катера при попытке атаки на Крымский мост

close
100%
Alexey Pavlishak/Reuters

Вооруженные силы России отразили атаку трех безэкипажных полупогружных катеров украинских войск на Крымский мост. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, корабли Черноморского флота во время несения боевой службы в южной части Керченского пролива зафиксировали и ликвидировали украинские катера.

Кроме того, над Черным морем самолеты морской авиации уничтожили четыре быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Противник потерял до 50 военнослужащих.

Также Министерство обороны РФ сообщало, что 1 сентября в 23:15 Киев предпринял очередную попытку нанесения террористического удара по Крымскому мосту с помощью полупогружного безэкипажного катера. Беспилотник вовремя заметили, после чего уничтожили в акватории Черного моря. Спустя три часа противник использовал аналогичный безэкипажный катер для попытки атаки, его также ликвидировали.

Ранее в Крыму призвали к возмездию за атаку на Крымский мост.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях