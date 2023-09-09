Силы РФ предотвратили атаку ВСУ на Крымский мост

Вооруженные силы России отразили атаку трех безэкипажных полупогружных катеров украинских войск на Крымский мост. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, корабли Черноморского флота во время несения боевой службы в южной части Керченского пролива зафиксировали и ликвидировали украинские катера.

Кроме того, над Черным морем самолеты морской авиации уничтожили четыре быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Противник потерял до 50 военнослужащих.

Также Министерство обороны РФ сообщало, что 1 сентября в 23:15 Киев предпринял очередную попытку нанесения террористического удара по Крымскому мосту с помощью полупогружного безэкипажного катера. Беспилотник вовремя заметили, после чего уничтожили в акватории Черного моря. Спустя три часа противник использовал аналогичный безэкипажный катер для попытки атаки, его также ликвидировали.

Ранее в Крыму призвали к возмездию за атаку на Крымский мост.