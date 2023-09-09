Минобороны РФ рассказало о ситуации на Запорожском направлении

Минобороны России сообщило, что в течение недели подразделения украинских войск продолжали безуспешные попытки прорыва обороны армии РФ на Запорожском направлении в районах населенных пунктов Работино и Вербовое.

Согласно сообщению ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) 39 раз бросали в бой штурмовые отряды 46-й аэромобильной, 47-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад, а также 15-й бригады нацгвардии Украины.

В МО РФ уточнили, что для поддержки наступательных действий украинские войска также задействовали группировку артиллерии численностью до 360 орудий, из которых более 160 единиц – западного производства калибром 155-миллиметров.

Как указали в Минобороны, российские войска отразили все атаки ВСУ. Потери украинской стороны на данном направлении составили более 845 военнослужащих, 27 танков и боевых бронированных машин, в том числе танк Challenger британского производства и 25 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены 63 орудия полевой артиллерии.

До этого Министерство обороны РФ сообщало, что за последние сутки российские войска отразили пять атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Вербового в Запорожской области.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий также сообщал, что позиции России в районе Работино укрепили двумя дивизиями десантников.

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