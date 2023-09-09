Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ рассказало о ситуации на Запорожском направлении

МО РФ: ВСУ потеряли более 845 военных за неделю на Запорожском направлении

Минобороны России сообщило, что в течение недели подразделения украинских войск продолжали безуспешные попытки прорыва обороны армии РФ на Запорожском направлении в районах населенных пунктов Работино и Вербовое.

Согласно сообщению ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) 39 раз бросали в бой штурмовые отряды 46-й аэромобильной, 47-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад, а также 15-й бригады нацгвардии Украины.

В МО РФ уточнили, что для поддержки наступательных действий украинские войска также задействовали группировку артиллерии численностью до 360 орудий, из которых более 160 единиц – западного производства калибром 155-миллиметров.

Как указали в Минобороны, российские войска отразили все атаки ВСУ. Потери украинской стороны на данном направлении составили более 845 военнослужащих, 27 танков и боевых бронированных машин, в том числе танк Challenger британского производства и 25 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены 63 орудия полевой артиллерии.

До этого Министерство обороны РФ сообщало, что за последние сутки российские войска отразили пять атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Вербового в Запорожской области.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий также сообщал, что позиции России в районе Работино укрепили двумя дивизиями десантников.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях