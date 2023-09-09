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Минобороны РФ прокомментировало ситуацию на Купянском направлении в зоне СВО

Минобороны РФ: ВСУ за неделю потеряли до 425 солдат на Купянском направлении

Министерство обороны России сообщает, что на Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил РФ продолжили улучшение тактического положения в своих зонах ответственности.

В течение недели на данном участке фронта Вооруженные силы Российской Федерации отразили 22 атаки, в хоте которых украинские войска лишились до 425 солдат.

Кроме того, ВСУ потеряли восемь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и пикапов, 15 артиллерийских орудий.

Также руководитель пресс-центра группировки Вооруженных сил РФ «Запад» Сергей Зыбинский утром 9 сентября сообщил РИА Новости, что российские бойцы завладели опорным пунктом Вооруженных сил Украины на Купянском направлении близ населенного пункта Сергеевка.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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