Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении более 2100 бойцов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на Донецком направлении за неделю более 2100 военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным министерства, в течение недели на этом направлении российские войска отразили 56 атак ВСУ.

Уничтожено более 2100 военнослужащих, 23 танка и других боевых бронемашин, 45 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии, принадлежащих ВСУ, заявили в Минобороны.

В Минобороны сообщили, что с начала спецоперации уничтожено 467 самолетов и 248 вертолетов ВСУ, 6540 беспилотников, 436 зенитных ракетных комплексов, 11742 танков и бронемашин и другой техники украинской армии.

Накануне Минобороны РФ сообщило об отражении на Донецком направлении 12 атак ВСУ.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.