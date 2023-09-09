Российские военные рассказали о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении

В Министерстве обороны России заявили, что за неделю в зоне боевых действий на Южно-Донецком направлении было отражено четыре атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«На Южно-Донецком направлении подразделения российских войск слаженными действиями за неделю отразили четыре атаки противника, продолжая наносить комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ», — пояснили в МО.

По данным российского военного ведомства, за указанный период потери со стороны украинской стороны составили более 1230 бойцов.

Кроме того, на указанном направлении украинские военные потеряли 24 боевые бронированные машины, 37 автомобилей.

До этого в МО РФ уточняли, что на Донецком направлении уничтожены свыше 215 солдат ВСУ, две системы М777.

Также в Минобороны сообщали об отражении атаки механизированной бригады ВСУ в Луганской народной республике.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались российским войскам.