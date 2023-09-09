Минобороны заявило об ударах по военной инфраструктуре и базам подготовки диверсантов ВСУ

Российские войска со 2 по 9 сентября нанесли шесть групповых ударов по военной инфраструктуре Украины и базам подготовки диверсантов. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В сводке министерства говорится, что удары производились высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и беспилотниками по объектам радиотехнической разведки Украины, портовой инфраструктуры, производства безэкипажных катеров, а также складам хранения боеприпасов и западного вооружения, топлива. Кроме того, были нанесены удары по базам подготовки диверсионных групп ВСУ и «Русского добровольческого корпуса».

По данным Минобороны, в результате этих ударов была нарушена работа систем стратегической радиотехнической разведки, а также материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях.

Ранее сообщалось, что российские войска сорвали ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении.

Ранее экс-разведчик заявил, что Украине направит помощь США на создание видимости действий.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.