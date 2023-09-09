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Глава генштаба Румынии и главком ВСУ обсудили инцидент с обломками БПЛА в стране

Румынский генерал и главком ВСУ обсудили инцидент с обломками БПЛА в Румынии

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US Joint Staff/Global Look Press

Начальник Штаба обороны (Генштаба) Румынии, генерал Даниел Петреску провел телефонный разговор с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным, в ходе которого они обсудили меры безопасности в приграничном воздушном пространстве. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Румынии, передает ТАСС.

Как рассказали в румынском военном ведомстве, Петреску передал Залужному, что распорядился принять дополнительные меры по укреплению возможностей мониторинга и защиты воздушного пространства на границах Румынии.

Военачальники также обсудили инцидент, связанный с элементами беспилотного летательного аппарата, попавшими на территорию Румынии, подчеркнули в министерстве. Другие подробности не приводятся.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя сообщения о найденных в Румынии обломках БПЛА, заявил, что у альянса нет подтверждений, что произошедшее было «преднамеренным нападением РФ».

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.

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