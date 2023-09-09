Экс-аналитик ЦРУ заявил, что США не говорят правду о контрнаступлении ВСУ

США не говорят правду и лгут о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон во время трансляции на YouTube-канале Judging Freedom.

«Настоящий прогресс? Тони, посмотри на карту! Лучше посмотри на прогресс, не совершенный Украиной, и на тот факт, что Россия продвигается на восток», — сказал Джонсон, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена после его визита в Киев и встречи с президентом страны Владимиром Зеленским, который заявил о «реальном прогрессе» в контрнаступлении украинской армии.

По его словам, бои за Бахмут (украинское название Артемовска) были последней большей битвой между сторонами конфликта, «но они не понимают российскую оборонительную тактику».

Ранее американский телеканал CNN выпустил материал, в котором говорится, что времени для предполагаемых успехов Украины в ходе контрнаступления осталось немного из-за приближающейся осени.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.