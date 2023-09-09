Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Киеве начали переживать из-за обстановки с ВСУ в зоне боевых действий

Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Украина не в силах справиться с потерями

close
100%
РИА «Новости»

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что страна не может справиться с тяжелыми потерями в зоне боевых действий по причине коррупции в министерстве здравоохранения. Об этом сообщается на YouTube-канале экс-советника Кучмы.

«У нас потери, очень много раненых. Их даже не успевают довести до госпиталей, потому что не хватает медикаментов, препаратов, перевязочных и прочего», — объяснил Соскин.

По словам политолога, причиной сложностей могут быть чиновники украинского Минздрава, причастные к коррупционной деятельности.

Помимо этого, он раскритиковал руководство государства из-за неспособности что-либо сделать с разгулом коррупции во многих сферах Украины.

«Ребят нечем вывозить c центров возле фронта в стационарные больницы», — посетовал бывший советник.

До этого советник главы ДНР Ян Гагин уточнял, что ВСУ бросили под Артемовск до сотни полицейских. По его словам, их недостаточно хорошо подготовили, в их рядах уже есть потери.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях