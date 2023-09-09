Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что страна не может справиться с тяжелыми потерями в зоне боевых действий по причине коррупции в министерстве здравоохранения. Об этом сообщается на YouTube-канале экс-советника Кучмы.

«У нас потери, очень много раненых. Их даже не успевают довести до госпиталей, потому что не хватает медикаментов, препаратов, перевязочных и прочего», — объяснил Соскин.

По словам политолога, причиной сложностей могут быть чиновники украинского Минздрава, причастные к коррупционной деятельности.

Помимо этого, он раскритиковал руководство государства из-за неспособности что-либо сделать с разгулом коррупции во многих сферах Украины.

«Ребят нечем вывозить c центров возле фронта в стационарные больницы», — посетовал бывший советник.

До этого советник главы ДНР Ян Гагин уточнял, что ВСУ бросили под Артемовск до сотни полицейских. По его словам, их недостаточно хорошо подготовили, в их рядах уже есть потери.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.