В ДНР сообщили о переброске Киевом под Артемовск мобилизованных полицейских

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают на Артемовское направление (украинское название города — Бахмут) мобилизованных полицейских, заявил ТАСС советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

По данным разведки, с недавнего времени в боях под Клещеевкой и Артемовском участвуют около сотни мобилизованных полицейских, призванных в том числе из центральной и западной частей страны, рассказал Гагин. По его словам, их недостаточно хорошо подготовили, в их рядах уже есть потери.

В конце августа бывший тогда министром обороны Украины Алексей Резников заявил, что план мобилизации в стране, утвержденный Верховной радой, еще не выполнен. Так он прокомментировал публикации в украинских СМИ с предположениями о том, что из-за потерь на поле боя Киев может объявить новый мобилизационный план, в том числе предусматривающий возможное понижение призывного возраста.

Позднее на сайте Рады был опубликован законопроет, которым предполагается лишить права на отсрочку от мобилизации свыше 180 тыс. мужчин старше 30 лет, получающих второе и более высшее образование.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.