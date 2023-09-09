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В Херсонской области сообщили об уничтожении гаубиц и минометного расчета ВСУ

ТАСС: силы РФ уничтожили две гаубицы М777 и одну Д-30 в Херсонской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска на Херсонском направлении за сутки уничтожили две гаубицы и минометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Херсонской области.

В оперативных службах заявили, что соединения группировки войск «Днепр» ВС РФ уничтожили 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему, троих военнослужащих ВСУ, еще четверо получили ранения. Кроме того, были уничтожены две гаубицы М777 с боекомплектом, а также семеро украинских военных, пятеро получили ранения различной степени тяжести.

На Каховском направлении, как сообщает ТАСС, была уничтожена украинская гаубица Д-30 с боекомплектом, а на островном направлении — позиция ВСУ.

8 сентября глава ЦИК РФ Элла Памфилова и ее заместитель Николай Булаев сообщили, что избирательную комиссию в Херсонской области эвакуировали из-за ракетной атаки.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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